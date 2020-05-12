Евгений Заболотный: россияне всегда будут помнить героев Великой Отечественной войны

Председатель городской думы Евгений Заболотный 9 Мая возложил цветы к Вечному огню на Исторической площади и к монументу на площади Памяти, где находится братская могила воинов, умерших от ран в тюменских госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Память павших бойцов участники мероприятия почтили минутой молчания.

Евгений Заболотный убежден, что россияне никогда не забудут события и героев военного времени. Об этом накануне праздника он заявил в официальном обращении к тюменцам.

"Для каждого из нас этот священный праздник является особенным, олицетворяющим радость и скорбь. Сколько бы лет ни отделяло нас от победного 9-го Мая 1945 года, какие бы коррективы ни вносила жизнь, события и герои того времени никогда не будут забыты, - подчеркнул председатель думы. - Сегодня мы переживаем непростое время. Но мы преодолеем и этот период, чтобы всем вместе двигаться дальше, делая наш город еще более красивым, а тюменцев счастливыми. Мы должны продолжать окружать заботой наших ветеранов и быть достойными памяти героев-победителей".