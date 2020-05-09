В Тюмени почтили память героев

Торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам "Вечный огонь" и "Память" прошли в Тюменской области в день 75-летия Великой Победы.

Губернатор Александр Моор, спикер областного парламента Сергей Корепанов, главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко, прокурор Тюменской области Владислав Московских, глава города Тюмени Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, члены регионального правительства отдали дань глубокого уважения погибшим за Родину. Честь павших героев почтили минутой молчания.

"Проходят годы, меняются поколения, но День Победы остается самым главным праздником нашего народа! Сегодня мы не можем собраться вместе и пройти по улицам в этот день. Но от этого наши чувства и единение не стали слабее, а память о священном подвиге нашей страны отзывается в каждом из нас только сильнее", – отметил Александр Моор.