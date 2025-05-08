Онлайн-карту празднования Дня Победы создали в Тюмени

Карта с информацией о мероприятиях, важных локациях, точках общепита и полевой кухне размещена на специальном ресурсе – info.agt72.ru/9may/, сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев.

Афанасьев напомнил, что часть улиц будет перекрыта. На этих территориях нельзя оставлять машины на обочинах. Также 9 мая нельзя будет пользоваться самокатами - в центре города передвижение будет организовано в основном пешком.

В 22:30 прогремит красочный салют, посвященный присвоению Тюмени звания "Город трудовой доблести" и 80-летию Великой Победы.

В День Победы часть городских автобусов будет работать по графикам будних дней. Чтобы развезти тюменцев по домам после салюта, задействуют 11 маршрутов: №№ 2, 15, 17, 20, 25, 28, 30, 39, 47, 48, 55. На линию для этих целей выпустят 25 автобусов.