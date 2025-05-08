Тюменцы могут посетить выставки, посвященные 80-летию Победы

Выставки, приуроченные к 80-летию Победы, расскажут о подвигах людей, которые приближали Победу на фронте и в тылу. "Тюменская область сегодня" собрала афишу мероприятий.

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63). Выставка "Именем Родины" (6+). Экспозицию можно посмотреть до 27 июля 2025 года с 10:00 до 19:00.

Здесь представлены более 250 подлинных экспонатов — документы, фотографии, предметы быта, графические работы, которые воссоздают атмосферу военных лет. Интересна выставка и своим оформлением: это реконструкция жилой комнаты 1940-х годов

Музей "Городская Дума" (ул. Ленина, 2). Выставка "Операция "Багратион" (6+). Работает в течение всего года с 10:00 до 20:00.

Совместно с обществом "Моделисты Тюмени" на выставке представлены детализированные модели, посвященные одной из крупнейших операций Второй мировой войны — "Багратион". В экспозиции можно увидеть авиацию, артиллерию и бронетехнику, выполненные с высокой точностью, что позволяет лучше понять, что было на кону в ходе операции.

Выставка "Тюмень — война — Великая Победа" (6+). Ее можно увидеть до 31 июля с 10:00 до 20:00.

Эта выставка раскрывает боевой и трудовой подвиг тюменцев в годы войны. Среди экспонатов макет вагона поезда-бани, валенок-гигант, модель крылатого танка Т-60, торпедный катер Г-5 и оружие, которое производилось на тюменских заводах.

Библиотека №1 (ул. Александра Матросова, 27). Выставка "Страницы Победы. Читаем! Гордимся!" (12+). Будет работать до 31 мая с 10:00 до 19:00.

На книжной выставке представлены произведения, рассказывающие о солдатской дружбе, мужестве и героизме. Книги погружают в атмосферу военных лет, повествуют о людях, которые сражались за свободу и независимость Родины.

Библиотека №12 (ул. Маршала Захарова, 5). Выставка "Эхо войны" (6+). Открыта для посещений включительно по 30 мая с 10:00 до 19:00.

Книжная экспозиция собрала произведения о героизме, стойкости и страданиях, которые принесла война. Выставка напоминает о том, как важно избегать конфликтов и строить мирное будущее, что особенно актуально в наше время.

Центральная детская библиотека им. В. П. Крапивина (ул. Харьковская, 48). Выставка "Писатели-военкоры Великой Отечественной войны" (12+). Последний день работы - 31 мая с 10:00 до 19:00.

Ко Дню Победы открывается выставка, посвященная тем, кто сражался за Родину не только оружием, но и словом. Это дань уважения и вечной памяти журналистам и писателям, которые в годы войны были на передовой, фиксировали каждый момент борьбы, подвиги солдат и горечь потерь.

Библиотека №6 им. З. К. Тоболкина (ул. Одесская, 39). Выставка "Великая Победа великого народа" (6+). С ней можно познакомиться до 15 мая, с 10:00 до 19:00.

Выставка включает научно-популярную и художественную литературу о событиях войны, особое внимание уделено книгам о тюменцах на фронте и тех, кто трудился в тылу.

Библиотека №7 им. И. М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а). Выставка "Слово о солдате" (6+). Экспозиция будет открыта в течение всего года с 10:00 до 19:00.

Эта постоянная экспозиция посвящена писателю Ивану Михайловичу Ермакову. Представлены его произведения, рукописи, книги, документы и предметы быта, которые иллюстрируют роль солдат-сибиряков в годы войны.

Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59). Выставка "Из фронтовых газет" (16+). До 28 мая с 10.00 до 19.00 можно посмотреть журнально-иллюстративную выставку, которая представляет материалы из фронтовых газет, освещающих события Второй мировой войны.

Выставка "Этот день мы приближали, как могли" (16+). До 30 мая выставка будет знакомить со вкладом тюменцев в Победу, рассказывая о тружениках тыла и тех, кто приближал этот день, выполняя свой долг перед Родиной.

Выставка "Изобретения Победы" (12+). До 31 мая расскажет об учёных, инженерах и изобретателях, которые внесли огромный вклад в укрепление обороны страны. На ней представлены описания изобретений и авторские свидетельства из фонда библиотеки, которые были созданы во время войны для нужд фронта и мирной жизни.

Выставка "Герои вне времени" (16+). Будет работать до конца года и рассказывать о героях войны, о их жизненном пути, о личном подвиге и неувядаемой славе.

Выставка "Они живут в названиях улиц" (6+). В течение всего года будут выставляться фотоработы, посвященные людям, в честь которых были названы улицы Тюмени и области.

Выставка "Из осаждённой крепости не бегут…" (6+). Постоянная годовая выставка работ И. Я. Билибина, приуроченная к 80-летию Победы и дню рождения А. С. Пушкина. Здесь представлены оцифрованные материалы из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина, - сообщает Тюменская область сегодня.