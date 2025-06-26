Молодые специалисты компании "Транснефть – Сибирь" приняли участие в семинаре Совета молодежи в Челябинске

Молодые специалисты АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в техническом семинаре Совета молодежи организаций системы "Транснефть". Мероприятие проходило на базе ООО "Уральские динамические машины" в Челябинске. Цель – обмен опытом, совершенствование знаний, повышение мотивации к научно-технической работе в области трубопроводного транспорта нефти.

Специалисты посетили производственные площадки АО "Транснефть Нефтяные Насосы", АО "Русские электрические двигатели", а также АО "Конар" (предприятие сталелитейного и кузнечного направления) и ООО "СПК-Чимолаи" (проектирование металлоконструкций зданий и сооружений).

Представители предприятий познакомили экскурсантов с производственной деятельностью, основными технологическими процессами, оборудованием. Участники получили новые знания о производстве нефтяных насосов и электродвигателей, а также ознакомились с литейным и кузнечным производством современного формата.

Также состоялись дискуссионные сессии в формате круглых столов. Молодые специалисты обсудили концепцию деятельности молодежного движения, формулировали предложения по оптимизации производственных и технологических процессов.

"Мероприятие оказалось насыщенным и полезным. Мы получили массу новых знаний и зарядились энергией для дальнейшей работы. Ярких впечатлений добавила культурно-познавательная программа", – рассказала председатель Совета молодежи АО "Транснефть – Сибирь" Валерия Колода.