ИИ внедряют в инкассацию

бер продолжает разрабатывать и внедрять передовые технологии искусственного интеллекта в инкассацию для ещё более безопасной и эффективной перевозки денег и ценностей. AI-помощников планируется использовать на всех этапах — от подготовки бригад перед выездом на маршруты до взаимодействия с клиентами. Об этом заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на XV Всероссийских соревнованиях по многоборью среди работников подразделений инкассации и охраны.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Сбер всегда стремится быть на шаг впереди, особенно когда речь идёт о безопасности. Наши интеллектуальные ассистенты — это многофункциональные помощники инкассаторов. AI-агенты анализируют маршруты, контролируют подготовку бригад, следят за обстановкой и помогают на качественно новом уровне взаимодействовать с клиентами. Это серьёзный прорыв, который снижает риски, повышает эффективность и надёжность. Мы гордимся тем, что наши сотрудники — лучшие в своём деле, и соревнования в Нижнем Тагиле это подтверждают. Здесь собрались профессионалы, которые ежедневно доказывают, что безопасность — это не технологии сами по себе, а люди, которые умеют их применять и любят свою работу. В тандеме лучших технологий и лучших специалистов как раз и рождается инкассация будущего, которую мы создаём уже сегодня.

Соревнования инкассаторов и подразделений охраны в этом году проходят в 15-й раз. На специальном полигоне в Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники этих подразделений безопасности Сбера со всей России соревнуются в ключевых профессиональных дисциплинах: стрельбе, силовых упражнениях, управлении инкассаторским автомобилем, оказании медицинской помощи и других. Все они адаптированы под современные вызовы и задачи охраны. В этом году появилось новое состязание — "Командная эстафета", которая объединяет команды инкассации и охраны. В такой эстафете отрабатываются групповые совместные действия при выполнении силовых упражнений и преодолении препятствий.