Тюменский губернатор на должность нового заместителя принял экс-прокурора

Руфат Биктимеров назначен заместителем губернатора Тюменской области, соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В информационном центре правительства региона сообщили, что Руфат Мансурович будет координировать деятельность департамента лесного комплекса и департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Биктимеров стал одиннадцатым по счету заместителем губернатора, на сайте региональных органов власти пока информация не отражена.

Биктимеров - выпускник юрфака ТюмГУ (1999). В органах прокуратуры с 2001 года. С 2008 года возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тюменской области. Прокурор города Тюмени с 2012 по 2017 год. С марта 2017 по декабрь 2018 года заместитель прокурора Тюменской области, до выхода на пенсию в конце апреля 2025 года - первый зампрокурора Тюменской области.