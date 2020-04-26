Для школьников Тюменского района стартуют конкурсы к 75-летию Великой Победы

Учащиеся школ Тюменского района примут участие в творческих конкурсах, посвященных юбилею Великой Победы. Ребята будут создавать тематические анимации и макеты ландшафтных композиций.

Конкурс компьютерной анимации "Великой Победе посвящается…" призван раскрыть творческий потенциал школьников Тюменского района. Перед участниками ставят задачу создать авторские короткометражные мультипликационные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. В творческом состязании можно проявить себя одному или в составе команды. Работы принимаются не позднее 30 апреля по трем номинациям: "Кукольная анимация", "Scratch анимация" и "Анимированная открытка к 9 мая".

В районном конкурсе макетов ландшафтных композиций "Клумба Победы" можно также участвовать индивидуально или командой до трех человек, представив работы в номинациях: "Макет "Клумба Победы" в школьном дворе", "Макет "Клумба Победы" в парке", "Макет "Клумба Победы" в моем дворе". Работы принимаются до 7 мая, а итоги конкурса станут известны к 15 мая, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.