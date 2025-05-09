Можно успеть заявиться на конкурс эскизов памятника героям СВО

До 30 июня 2025 года продлен прием заявок на участие в конкурсе эскизов памятника героям СВО. Фонд "Защитники Отечества" приглашает к участию не только профессиональных архитекторов, но и всех желающих, включая ветеранов специальной военной операции и их близких.

Работы могут быть индивидуальными или коллективными. Всероссийский конкурс эскизов памятника, посвященного героям специальной военной операции, проводится фондом "Защитники Отечества" и Московским финансово-юридическим университетом совместно с Федеральным казначейством, Министерством науки и высшего образования России, Министерством просвещения России и Федеральной службой по финансовому мониторингу, - сообщает Тюменская линия.



По замыслу организаторов конкурса памятник может представлять собой комплекс из фигур бойца и членов его семьи. В основе монумента – образ крыльев ангела, которые символизируют защиту от зла и тяжелых испытаний. Также символ крыльев выражает значимость заботы и любви семьи в поддержке защитников. По словам героев, именно поддержка близких дает им возможность сохранять силу духа во время нахождения в зоне специальной военной операции и после возвращения домой. Они сравнивают ее с крыльями, которые обретают вновь благодаря близким. Символ крыльев должен стать обязательной частью эскиза.