Медиацентр молодежной политики Тюменской области вошел в топ-6 всероссийского конкурса

Тюменский Медиацентр вошел в шестерку лучших ежегодного профессионального конкурс сразу в двух номинацияха: "PR в социальных медиа" с проектом "Своим примером" и "Пресс-служба года".

Оба проекта получили награды "Отличник конкурса". До тройки лидеров не хватило нескольких баллов, но оргкомитет решил выделить их в каждой номинации и наградить специальными дипломами.

В номинации "PR в социальных медиа" команда презентовала проект "Своим примером". Она рассказала о ребрендинге и продемонстрировала результаты работы в 2024 году. Особое внимание уделили контенту, который создают для родителей.

В номинации "Пресс-служба года" сотрудники Медиацентра представили итоги своей работы в 2024 году. Среди них: областной фестиваль "Студенческая весна", информационная кампания Всемирного фестиваля молодежи в Тюменской области, проект "Навигатор возможностей" от Росмолодежи и другие, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Эта награда для нас – стимул к развитию. Она напоминает, что мы движемся в правильном направлении. Не стоим на месте, а продолжаем идти вперед, стремясь к новым высотам. Впереди нас ждут новые цели и возможности, – рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.