Тюменцы могут поддержать любимый город в голосовании

В России продолжаются выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города. В списке 87 мегаполисов. Тюмень, набравшая более 10,3 тысячи голосов, на 10 месте.

Тюмень может покинуть топ-10. Буквально на несколько сотен отстают Херсон, Чита и Смоленск. Тогда как до Волгограда, который находится на девятой строке, отделяет более 5000 голосов.

Регистрации, смс и других подтверждений нет. Услуга бесплатная, возрастные ограничения отсутствуют. Нужно пройти на сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Процедуру можно повторять ежедневно до 31 декабря, когда будут подведены итоги 2025 года, - сообщает Вслух.ру.