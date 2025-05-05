Сеть тюменских пекарен стала победителем премии Сбера "Любимый малый бизнес"

Тюменская сеть ремесленных пекарен "Истории хлеба", специализирующаяся на продаже свежего хлеба и выпечки, стала победителем премии Сбера "Любимый малый бизнес" в номинации "Пищевая промышленность". Индивидуальный предприниматель Оксана Губко будет представлять регион на федеральном этапе премии в Москве и получит 1 млн рублей.

Владелец сети ремесленных пекарен "Истории хлеба" Оксана Губко отметила, что в номинации "Пищевая промышленность" у компании были достойные конкуренты, победа и признание придает уверенности, сил и энергии для дальнейшего развития. "В июне нашей пекарне исполняется 3 года, и у нас уже открыто два филиала. Но планы на будущее грандиозные — планируем расширяться, в том числе благодаря финансам, полученным от Сбера. Банк и его команда менеджеров оказывают нам круглосуточную поддержку, оперативно решают любые запросы, связанные с терминальным или расчетно-кассовым обслуживанием. Развиваться нас вдохновляют наши любимые клиенты, ради которых мы каждый день печём качественный хлеб различной степени ферментации, исключительно на натуральной закваске, свежий и полезный продукт. Главная ценность наших пекарен — высокое качество. Мы тщательно следим за вкусом и качеством продукции, строго выбирая надежных поставщиков и партнёров. Вместе с вами мы создаем историю настоящей дружбы и доверия", - подчеркнула Губко.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Поздравляем коллектив ремесленных пекарен "Истории хлеба" с заслуженной победой! Продукция действительно любима как тюменцами, так и гостями города, а заботливое отношение к клиентам делает этот бренд особенным. Мы гордимся, что можем поддержать такое уникальное предприятие и внести вклад в его успешное развитие. В нашем городе два победителя премии Сбера "Любимый малый бизнес". Такие достижения подтверждают правильность выбранной стратегии роста и стремление команды соответствовать высоким стандартам качества и сервиса. Сбербанк всегда рядом с предпринимателями и готов помогать на каждом этапе развития бизнеса, внедряя современные технологии и обеспечивая необходимую поддержку.

Из более чем 30 тысяч заявок, поступивших со всей России, в финал регионального этапа премии "Любимый малый бизнес" прошли 1100 бизнесменов. На территории Уральского банка Сбербанка победителями стали 100 предпринимателей, из них 7 заберут заветный миллион и поборются за гран-при – отдых на пятизвездочном курорте Манжерок на Алтае.

Победителей определяли на основе открытых отзывов, аналитики Сбера и оценки экспертов. Премия выявила лучших представителей малого бизнеса региона, активно развивающих производство, пищевую промышленность, сельское хозяйство, торговлю, спорт, образование, туризм, ресторанный бизнес и другие направления деятельности.