Cайт 75-летия Победы запустили в Тюменской области

12:40 03 мая 2020
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Региональный интернет-ресурс память72.рф поможет жителям Тюменской области сориентироваться в сотнях интересных событий и акций, спланировать собственную программу празднования.

На сайте публикуются новости, информация о всероссийских акциях, участие в которых принимают люди по всей стране. Есть раздел с фото- и видеоархивами, в котом собраны снимки и записи парадов предыдущих лет, фильмы и сюжеты, интервью с ветеранами и многое другое, сообщает депатамент общественных связей Тюменской области.

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