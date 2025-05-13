Сбер отметил День Победы вместе с клиентами

Сбер традиционно провёл праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, объединив клиентов и сотрудников банка. В них приняли участие более 1000 человек. По отзывам клиентов, такие мероприятия укрепляют связь поколений, поэтому они приходят на праздник каждый год.

Ольга, пенсионерка:

В 2023 году я открывала вклад перед 9 Мая, и сотрудница банка пригласила меня на концерт в честь Дня Победы. Вот уже третий год подряд я с удовольствием отмечаю этот день вместе со Сбером. Каждый год удивляюсь, какие же талантливые ребята работают в банке, и какие чудесные дети у них растут! Отлично, что коллектив Сбера организует такой замечательный праздник, чувствуется уважение и почтение к важным датам нашей страны. Самое приятное, что они передают свою любовь детям и жителям нашего региона!

Анастасия, жительница Тюмени:

После участия в акции "Бессмертный полк" мы с семьёй смотрели городскую программу праздников и обратили внимание на концерт у здания Сбера. Так получилось, что мы находились рядом и решили заглянуть. Дети сразу заинтересовались выставкой ретроавтомобилей и попробовали полевую кашу. Очень приятно видеть, что сотрудники устраивают такое мероприятие. В следующем году обязательно придём снова!

Программа концерта включала выступления творческих коллективов, выставку ретроавтомобилей и инкассаторской техники, мастер-классы, работу сервисной зоны по отправке поздравительных открыток родным и близким от 2ГИС. Также была организована полевая кухня, где гости смогли отведать традиционную солдатскую кашу с ароматным горячим чаем.