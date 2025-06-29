Более 40 тюменских щенков передали в подразделения Росгвардии на службу

Щенков немецких и бельгийских овчарок, выращенных в Тюменском кинологическом центре Уральского округа Росгвардии, передали в подразделения ведомства для дальнейшего прохождения службы.

Щенки находились на карантине и были обеспечены всем необходимым для всестороннего развития и роста. Затем специалисты отработали с питомцами общие и специальные приемы дрессировки. Среди собак, кто по итогам выполнил все нормативы, определены те, кто в дальнейшем будут обучаться уже более специализированно: патрульно-разыскной или минно-разыскной деятельности.

За годы существования кинологического центра в его племенном питомнике выведено, выращено и подготовлено для дальнейшей службы в войсках национальной гвардии более 1 тыс. 400 породистых щенков, - сообщает Тюменская линия.