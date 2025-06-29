У тюменских выпускников школ и студентов заблокиурют карты

Студенты, выпускники 9 и 11 классов могут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте Тюмени до 30 июня.

Студенты платят за поездку 16 рублей, то есть 50% от тарифа. Льгота для них распространяется на период сессий, сдачи госэкзаменов и защиты дипломов. Согласно графику, в первый месяц лета у них 48 льготных поездок.

Ученики по карте платят 20%, то есть 6 рублей 40 копеек за поездку. У основной части школьников льгота закончилась с окончанием учебного года, то есть в мае. Выпускникам на период ОГЭ и ЕГЭ она продлена на месяц. У 9-классников в июне есть 24 льготных поездки, у 11-классников — 36.

В оставшиеся два месяца лета школьники и студенты могут пользоваться транспортными картами, только с них будет списываться полный тариф, - сообщает Вслух.ру.