На площадке "ЗапСибНефтехима" заметили желтоголовых трясогузок

Гнездование желтоголовых трясогузок на промышленной площадке "ЗапСибНефтехима" выявило летнее орнитологическое обследование в составе комплексного проекта СИБУРа по охране птиц "Территория чибисов".

Такое зафиксировано впервые, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима". "Этот вид был впервые отмечен сразу в виде двух территориальных пар, обосновавшихся в восточной части предприятия", – отмечено сообщении.

Семейство трясогузковых насчитывает около 70 видов, в род собственно трясогузок входят 13 видов. Они распространены почти повсеместно — их нет только в Антарктиде и на островах Тихого океана.

В России в основном встречаются белая, желтая, желтоголовая, горная и черноголовая трясогузки. Самая маленькая из них — желтая трясогузка — весит около 18 граммов. Как правило, уже в мае птахи образуют пары и строят гнезда. Присутствие человека их не сильно беспокоит, а потому они гнездятся под крышами домов, в поленницах, под мостами, в заброшенных трубах. И все же место для выведения потомства пернатые стараются выбрать относительно уединенное, редко посещаемое людьми.

На "ЗапСибНефтехиме" выполнение рекомендаций по срокам кошения травы в мае-июне 2025 года создало благоприятные условия для успешного размножения наземногнездящихся птиц. В результате были обнаружены выводки у 10 пар чибисов, 6 пар травников, 5 пар больших веретенников, а также у 2 пар чирка-свистунка и 1 пары свиязи. Все участки, где были найдены выводки, включают в себя заболоченные территории – важный элемент ландшафта, формирующий благоприятные кормовые и защитные условия для птиц, - сообщает Тюменская линия.