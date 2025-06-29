Представители тюменской молодежи посетят форум "Добрино" в Ханты-Мансийске

9 сентября в ХМАО — Югре стартует Всероссийский форум "Добрино". 500 участников со всех уголков страны встретятся, чтобы обсудить вопросы развития гражданского общества. Подать заявку можно до 9 июля на платформе ДОБРО.РФ.

Принять участие могут представители некоммерческих организаций, органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, наставники и лидеры общественных инициатив в возрасте от 18 до 35 лет.

На форуме участников ожидает пять направлений:

— "Служение как профессия". Здесь обсудят, как превратить социальную активность в драйвер профессионального роста. Участники изучат успешные практики, корпоративные стратегии в области служения обществу и разработают методические рекомендации для создания социальных программ.

— "НКО и общественные организации". Трек посвящен устойчивому развитию некоммерческого сектора. Молодые люди рассмотрят механизмы поддержки, взаимодействия с государством и бизнесом, а также определят направления роста для своих организаций.

— "Обучение служением". Участники обсудят партнерство между школами, вузами, НКО и бизнесом. Программа включает успешные кейсы социальной активности студентов, новые форматы стажировок, грантов и волонтерских практик.

— "Гражданское общество". Направление для тех, кто кто вовлечен в процессы патриотического воспитания, самоуправления и сохранения культурного наследия.

— "Воспитание: семья и наставничество". Трек, на котором расскажут, как воспитывать гражданскую ответственность через семейные ценности и наставничество. Молодые люди разработают проекты совместного волонтерства, изучат лучшие практики воспитания и создадут методические пособия, - сообщает Мегатюмень.

— Форум впечатлил своей организацией и программой. Я участвовал в направлении "Обучение служением". Мы обсуждали, как внедрить этот образовательный подход в вузах и наладить взаимодействие между университетами и социальными заказчиками через студенческие инициативы. Отдельно хочу отметить спикеров и гостеприимство Ханты-Мансийска. Считаю, что активная молодежь обязательно должна посетить Образовательный центр "Добрино" и насладиться уникальной природой региона, — рассказал Александр Токарев, участник форума "Добрино" в 2024 году.

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