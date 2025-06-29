В Тюменской области проведут профилактические мероприятия по снижению детской дорожной аварийности

29 июня тюменские автоинспекторы в рамках мероприятия #ПодростокВодитель будут "точечно" работать по выявлению нарушений ПДД детьми-водителями, не имеющими права управления транспортом, но севших за руль. 30 июля в регионе будет усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях, рейды "Детское кресло" пройдут у детских садов и поликлиник, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Госавтоинспекция проводит большую разъяснительную, просветительскую работу по безопасности детей на дорогах, но надзорные мероприятия, позволяющие выявлять нарушения ПДД как детьми, так и родителями очень важны, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - В этом году сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности более 4000 водителей, перевозивших детей в автомобилях без удерживающих устройств, а также около 500 подростков, управлявших транспортом, не имея соответствующего права", - отметил Андрей Миллер.