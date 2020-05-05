В Тюмени откроется интерактивная онлайн-выставка экспонатов военных лет

Фото организаторов

Театральный центр "Космос" откроет онлайн-музей к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Помочь с добавлением экспонатов может любой желающий.

Интерактивная площадка соберёт оставшиеся у тюменцев от прадедушек и прабабушек фотографии, письма и памятные вещи. Любой сможет посетить интерактивную площадку, нажать на телефон, связанный с определенным периодом войны, и услышать реальную историю очевидца.

Также посетители музея смогут воссоздать комнату 40-х, предположив, какой она могла бы быть у человека, голос которого они услышат. Созданные комнаты сохранятся, образуя единую галерею. Источником для персонажей, предметов и историй послужат письма, истории и фотографии, присланные тюменцами.

По словам художественного руководителя Театрального центра "Космос" Маши Хайбуллиной, изначально в планах было создание такой выставки в холле "Космоса" с телефонами и вещами. В каждом телефоне была бы своя история, а рядом лежали различные вещи того времени, чтобы каждый посетитель смог соотнести историю с вещами. Однако в связи с самоизоляцией решено перенести музей в онлайн-формат. Каждый сможет собирать по голосовому треку комнату, а экспонаты будут регулярно добавляться.

Как пишет "Комсомольская правда – Тюмень", любой может внести свой вклад в проект. Для этого необходимо прислать любую информацию, письма и фотографии о жизни военных лет в сообщения группы "Космоса" в социальной сети "ВКонтакте" или на почту teatrkosmos72@gmail.com.