Каждый фронтовик в Тюменской области получит поздравление в День Победы

Волонтёры Победы поздравят всех фронтовиков в Тюменской области по телефону. 9 мая каждому из них позвонят лично, для этого подготовлено индивидуальное поздравление, основанное на боевом пути Солдата Победы.

Как рассказала руководитель Тюменского регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" Дарья Терехина, организация подготовила сразу несколько акций для поздравления ветеранов. "Мы лично позвоним каждому участнику войны Тюменской области и поздравим индивидуально. До этого мы изучили боевой путь наших фронтовиков. А сейчас мы пишем ветеранам письма от волонтеров, к этой инициативе могут присоединиться все жители региона. 8-9 мая волонтеры разнесут эти письма по почтовым адресам", - отметила она.

Кроме того, акция "Георгиевская ленточка" в этом году проходит в нестандартном формате. Чтобы принять в ней участие, нужно сфотографироваться с ленточкой, добавить фото в социальные сети с хештегами #Георгиевская ленточка и #Лучше дома, а затем передать эстафету пяти своим друзьям.

"Если ленточки не окажется дома, в нашем официальном аккаунте "tyumen.zapobedu" в Инстаграме появилась маска с Георгиевской ленточкой, можно сделать фото и отметить друзей", - добавила Дарья Терехина.

В День Победы у домов, в которых проживают фронтовики, волонтеры также споют песни и прочтут стихи на военную тему. Узнать больше об акциях, которые проводят волонтёры, можно в их официальных соцсетях, пишет ИА "Тюменская линия".