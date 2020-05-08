Елена Майер рассказала, как Тюменская область отпразднует День Победы

В связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу большая часть мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходят в дистанционном формате. Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер рассказала, каким образом жители региона могут присоединиться к празднованию великой даты и отдать дань уважения подвигам предков 9 Мая.

Акция "Поем двором" — жители многоэтажек, не выходя из своих квартир, у открытых окон, на балконах могут совместно исполнить самые любимые песни военных лет. Около тысячи дворов уже обсудили, что будут петь. В топ песен жители области внесли известные всем песни "Катюша", "Смуглянка", "Синий платочек" и "День Победы". В эти дворы приедут звукорежиссеры с аппаратурой, чтобы придать акции энергии и праздничности.

Во дворах, где живут ветераны войны, труженики тыла будут организованы театрализованные представления фронтовых бригад на специально украшенных праздничных машинах с артистами и волонтерами. По времени концерт будет идти 20-30 минут и включит в себя рассказ о герое, проживающем в данном дворе. По области состоится более 2 тысяч таких представлений.

В 12:00 к гражданам России с поздравлением обратится президент Владимир Путин. В 12:15 жителей Тюменской области поздравит губернатор Александр Моор.

В 19:00 состоится минута молчания. Чтобы почтить память героев, с портретами своих ветеранов можно выйти на балкон или встать у окна. После минуты молчания предлагается исполнить самую знаковую песню - "День Победы".

В 19:10 на канате "Тюменское время" (21 кнопка) начнется трансляция концерта "Хора Турецкого", специально адресованного жителям Тюменской области.

В 21:50 — акция "Фонарики Победы". Взяв любой фонарик или включив его на смартфоне и посветив через окно, можно присоединиться к поздравлению ветеранов.

В 22:00 по всей области состоятся залпы салютов. Выходить никуда не нужно: в Тюмени для салютов определено 7 площадок, чтобы максимальное количество жителей города смогли увидеть салюты из окон своих домов. В целом в регионе будет организовано около 80 салютов в 16 муниципалитетах.

Более подробно со списком мероприятий можно ознакомиться на специально созданной сайте память72.рф.

Татьяна Тихонова