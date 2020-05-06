Всероссийские акции: как отпраздновать 75-й День Победы, не нарушая режим самоизоляции

Из-за коронавируса масштабное празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войны переместилось на интренет-площадки, а у каждого из нас появился уникальный шанс принять участие в праздновании Дня Победы вместе со всей страной.

Даже если вы сейчас находитесь в далекой деревне или вообще за границей, даже если обычно на 9 мая вы не выходите в центр города — в этом году вместе с детьми и внуками вы можете присоединиться к одной из масштабных акций, приуроченных к 75-летию Победы, в пару кликов.

Участвуйте во всех или выбирайте те, что вам по душе.

🎖Бессмертный полк онлайн — обычно проходит по городам, а в этом году герои со всей страны встретятся в одном строю. Просто загрузите фотографию своего героя на сайте.

🎖Мечты победителей — желающие помогают ветеранам Великой Отечественной войны исполнить их заветные желания, фото и видео публикуются в сети под хэштегами #МечтыПобедителей #75правилжизнипобедителей

🎖Всероссийское исполнение песни "День Победы" — пройдет 9 мая в 19:00 сразу после минуты молчания. Выходите на балкон с портретами родных, принимавших участие в войне, и выкладывайте видео с акции с хэштегами #ЭтотДеньПобеды #МыВместе.

🎖Поем двором — в рамках этой акции во дворах домов, где живут ветераны, вечером 9 мая пройдут концерты, в которых может принять участие каждый.

🎖Всемирный марафон "Песни Великой Победы" — исполнение песен военных лент из разных точек земного шара; видео публикуются под хэштегами #ПесниВеликойПобеды #GreatVictorySongs #GreatVictoryPoems #Katusha #GreatVictory #9may.

🎖Паблик-арт "Победа. Одна на всех" — открытки на асфальте для ветеранов во дворах их домов.

🎖 Окна_Победы — украсьте окна своего дома символами Великой Победы, чтобы их видели соседи и прохожие.

🎖Сад памяти — посадите дерево в память о своем Герое и отметьте его на карте.

🎖#МыВместе — станьте волонтером и доставляйте ветеранам не только продукты и лекарства, но и подарки и поздравления с Днем Победы.

🎖#ГеоргиевскаяЛенточка — опубликуйте под этим хэштегом фотографию с георгиевской лентой и расскажите, почему для вас важен этот памятный знак.

🎖#ПамятиГероев2020 — под этим хэштегом публикуются видео с рассказами о Героях войны и тружениках тыла.

:fire: С полным списком акций можно ознакомиться на сайте 9 мая.мывместе2020.рф