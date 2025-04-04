В Тюмени устанавливают новые барьеры

14:14 04 апреля 2025
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В Тюмени подрядчики приступили к дорожным работам. Первая на очереди -  развязка на пересечении Обхода города Тюмени с улицей Ямской,.

На развязке рабочим предстоит поменять на 8 съездах барьерное ограждение, в том числе заменят его и на путепроводе. Окончание работ по контракту запланировано на октябрь этого года. Всего в этом году по Обходу запланировано заменить 4,5 км барьерного ограждения, сообщили о планах в Главном управлении строительства Тюменской области.

 

Теги: ремонты
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