В Тюмени устанавливают новые барьеры

В Тюмени подрядчики приступили к дорожным работам. Первая на очереди - развязка на пересечении Обхода города Тюмени с улицей Ямской,.

На развязке рабочим предстоит поменять на 8 съездах барьерное ограждение, в том числе заменят его и на путепроводе. Окончание работ по контракту запланировано на октябрь этого года. Всего в этом году по Обходу запланировано заменить 4,5 км барьерного ограждения, сообщили о планах в Главном управлении строительства Тюменской области.