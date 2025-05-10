Курсанты центра "Воин" впервые приняли участие в шествии на День Победы в Тюмени

Филиал Центра "Воин" в Тюменской области впервые участвовал в торжественном прохождении Тюменского гарнизона в городе Тюмени в День Победы.

В мероприятии приняли участие несколько десятков воспитанников и сотрудников "Воина", возглавил расчёт директор филиала Игорь Ревякин. Командиром знамённой группы, состоящей из инструкторов филиала, стал руководитель отдела по учебной работе Евгений Утюгов. Знамя 72 особого отряда пронес руководитель направления "Тактическая подготовка", ветеран специальной военной операции Иван Анисимов.

"Сотрудники, курсанты, выпускники и активисты филиала вовлечены в праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это и есть самый яркий показатель того, что мы никогда не забудем подвиг несокрушимого советского народа! Желаем нам мирного неба над головой! Верим в мужество и отвагу наших воинов. Как и 80 лет назад, Победа будет за нами!" - отметили в тюменском филиале центра "Воин".

Центр "Воин" основан по инициативе президента России 1 декабря 2022 года. Его филиалы действуют в 21 регионе РФ и объединяют около 400 инструкторов, среди которых есть участники СВО. Тюменский филиал считается одним из лучших в стране. Центр проводит занятия с молодежью от 14 лет по таким направлениям, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности, пилотирование беспилотных летательных аппаратов, основы тактической медицины и военно-спортивные игры. За два года было обучено более 55 тысяч курсантов по различным направлениям.