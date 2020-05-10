В течение мая тюменцы могут принять участие в челлендже "Читаем стихи о войне"

Источник: Афиша Тюмень

Челлендж "Читаем стихи о войне" запустили в социальных сетях Тюменское концертно-театральное объединение и проект "Афиша Тюмень" в рамках празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Прием видеороликов продлится до 31 мая.

Принять участие в акции могут все желающие, для этого необходимо прочитать стихотворение и записать это действие на видео, после чего отправить в "Предложить новость" в группу "Афиша Тюмень" ВКонтакте https://vk.com/afisha_kto. Выбрать для марафона можно произведение любого поэта, выбор велик: Булат Окуджава, Александр Твардовский, Владимир Высоцкий, Николай Асеев, Александр Галич, Константин Симонов и другие – все они затрагивают в стихотворениях тему войны. При записи ролика нужно представиться, указать название стихотворения, фамилию поэта.

Лучшие видеозаписи будут опубликованы на сайте Тюменского концертно-театрального объединения. В группе "Афиша Тюмень" всех участников можно найти по хэштегу #читаемстихиовойне.

Также продолжаются другие совместные акции: челлендж "Поем военные песни", онлайн-выставка "Великая Отечественная война в образах".