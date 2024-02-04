10 февраля тюменцы могут принять участие в акции в поддержку бездомных животных

Акцию в поддержку бездомных питомцев проведет благотворительный фонд помощи животным "Горячая линия "Потеряшки" в ТРЦ "Фаворит" 10 февраля. Она продлится с 12 до 19 часов, рассказала руководитель фонда Марина Бобоха. Для посетителей сделают выставку детских рисунков. Ребята рисовали котов, кошек и собак из "Потеряшек".

"Если все получится, то мы привезем и некоторых наших подопечных, но только собак. С ними можно будет поиграть и сфотографироваться. Кошек же не выпустишь из клеток, потому что они могут убежать. Тем более большое скопление людей вызывает у них стресс, что негативно сказывается на иммунитете. Они могут заболеть. Поэтому мы отказались когда-то давно от этой идеи", - добавила она.

Также волонтеры расскажут о деятельности фонда и познакомят жителей с кошками и собаками, которые ждут ответственных хозяев, сообщает Тюменская линия.