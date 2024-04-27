Уровень подъема воды в реке Ишим у Абатска приближается к 12 метрам

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское за сутки поднялся на 22 сантиметра и к утру достиг 11,97 метра, превысив критическую отметку на 2,37 метра. Это рекордная цифра, предыдущий максимум был зафиксирован в 2017 на 11,48 метра.

По данным на утро субботы, дамбы в селе справляются с нагрузкой. На дамбе вдоль трассы Тюмень-Омск вчера была обнаружена протечка. Дорожники всю ночь устраняли проблему, обстановка остается напряженной, сообщил губернатор Моор. Движение по трассе идет в реверсивном режиме.