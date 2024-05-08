В Тюмени завершаются работы по восстановлению связи и интернета после снежного коллапса

Фото из группы "Тюмень - наш дом" во "ВКонтакте"

После снегопадов 3-4 мая многие тюменцы ждали восстановления пропавшего электричества, интернета и кабельного ТВ несколько дней. Некоторые ждут до сих пор. Ремонтные работы продолжаются, но уже близятся к завершению.

А ведь что, казалось бы, особенного произошло 3 мая? Просто выпал снег. Для Тюмени снег – не новость. Но интернет-провайдеры, до сих пор восстанавливающие поврежденные линии, говорят, что виной такому масштабу происшествий (без связи остались сотни, а, возможно, и тысячи горожан) целая совокупность факторов.

Первое – снега было много, пушистого, липкого (на улице к вечеру было около нуля градусов). Он отлично ложился на деревья и хорошо лип к проводам, создавая масштабные обледенения. А это в свою очередь давало большую нагрузку и на сами кабели связи, и на крепления. Поэтому они где-то провисли, оборвав свои крепления, где-то попросту разорвались.

Второе – не было в тот вечер ветра, способного хоть частично сдувать снег с тех же проводов.

Третье – массовый обвал больших веток деревьев (пересохшие деревья ломались как щепки), от которых пострадали не только машины, но и кабели связи. Кстати, местами ветки до сих пор висят на проводах.

В итоге и многие тюменцы, и жители пригородных поселков остались без света и интернета. Из-за того, что авариями был охвачен весь город и Тюменский район, сроки восстановления увеличились в 2-3 раза!

Но, несмотря ни на что, на сегодня ремонтные работы после "снежной аварии" практически завершены. "Осталось немного, устраняем точечные аварии, все крупные узлы запущены", - сообщают связисты.