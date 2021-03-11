В Тюмени прокомментировали повреждение коллектора у Гилёвской рощи

Повреждение произошло на коллекторе к канализационной насосной станции (КНС) № 7, что расположен вблизи территории Гилёвской рощи. Генеральный директор компании "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов рассказал подробности.

Сообщение об утечке из канализационного коллектора в "Росводоканал Тюмень" поступило около 2 часов ночи. Насосная станция № 7 работает на двух напорных коллекторах диаметром 1000 мм. Сотрудники компании оперативно провели переключение на резервный трубопровод и сразу приступили к устранению повреждения. Около 10 часов произошло повреждение второго, резервного, коллектора.

По словам Андрея Максимова, повреждение на первом коллекторе планируют устранить в ближайшие несколько часов. При этом никакие коммунальные услуги не отключены, все службы на месте, город не должен почувствовать никаких неудобств.

По словам Андрея Максимова, причиной коммунальной аварии могло стать смещение грунтов, поскольку в связи с низким снежным покровом глубина промерзания грунта достигла 2,8 м. Из-за этого могут "рваться" сварочные швы на трубопроводах. Проведённая летом телеметрия данного участка трубопровода показала, что предпосылок для утечек не было.

Глава Тюмени Руслан Кухарук лично координирует действия по устранению коммунального инцидента. Как только стало известно о происшествии, он вызвал на место происшествия ответственных сотрудников, чтобы провести рабочее совещание, сообщили в администрации города.