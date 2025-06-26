Более 800 лифтов поменяют в тюменских домах, но не сразу

В многоквартирниках Тюменской области заменят 810 лифтов, 128 из них в течение этого года, остальные - в последующие пять лет, сообщили в департаменте ЖКХ ТО.

На ВДНХ в рамках выставки лифтов и подъемного оборудования "Russian Elevator Week" провели всероссийское совещание по вопросам замены лифтового оборудования при капремонте. Представители органов власти и бизнеса обсудили вопросы замены лифтов, а также различные инструменты поддержки. Тюменскую область на совещании представили директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев и руководитель регионального Фонда капитального ремонта МКД Константин Самосватов.

Алексей Ересько, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на мероприятии отметил, что в целом по России до 2030 года нужно заменить 104 тысячи лифтов только по программе капитального ремонта многоквартирных домов, ещё огромное количество лифтов должны быть установлены в новых домах, которые по поручению президента должны быть введены до 2030 года. Экспертам представили проект ускоренной замены лифтов в многоквартирных домах, которые копят средства на спецсчетах. Регулятор предлагает авансировать эти работы и предоставлять беспроцентную рассрочку, чтобы не допустить регламентной остановки и простоя лифтов.

Со слов Тегенцева, по темпам замены кабин Тюменская область одна из лучших в стране - обновлено около 1100 лифтов, до 2030 года установят еще 810 лифтов в 321 доме. В 47 домах оборудование заменят уже в этом году.