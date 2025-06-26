В ТюмГУ состоялся первый выпуск по специальности "Судебная и прокурорская деятельность"

Прокуратура Тюменской области приняла участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Института государства и права Тюменского государственного университета - церемония вручения дипломов первым выпускникам по специальности "Судебная и прокурорская деятельность" прошла 25 июня.

Исполняющий обязанности прокурора области Александр Чернышев вручил дипломы 50 выпускникам-юристам, которые успешно завершили пятилетнее обучение. В приветственном слове он поблагодарил коллектив университета за активное сотрудничество, педагогическое мастерство, подготовку и воспитание юридических кадров для прокуратуры Тюменской области.

Александр Чернышев поздравил выпускников с успешным завершением обучения и пожелал стремиться развивать свои таланты, проявлять любовь к Родине и добиваться высоких профессиональных успехов, сообщили в пресс-службе ведомства.