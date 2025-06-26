В аэропорту Тюмени решили проверить обоснованность цен на воду

Тюменское управление Федеральной антимонопольной службы России проверит ценообразование на товары и услуги в торговых точках и общепите, находящихся в стерильной зоне международного аэропорта "Рощино", особо уделив внимание ценникам на питьевую воду.



"В случае выявления нарушений доминирующими организациями антимонопольного законодательства территориальный орган службы будет применять меры реагирования", - сообщили в УФАС.