В аэропорту Тюмени решили проверить обоснованность цен на воду

14:12 26 июня 2025
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Тюменское управление Федеральной антимонопольной службы России проверит ценообразование на товары и услуги в торговых точках и общепите, находящихся в стерильной зоне международного аэропорта "Рощино", особо уделив внимание ценникам на питьевую воду.

"В случае выявления нарушений доминирующими организациями антимонопольного законодательства территориальный орган службы будет применять меры реагирования", - сообщили в УФАС.

Теги: аэропорт , проверки , Федеральная антимонопольная служба
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