Дом с гаражом и машиной сгорели в Тюменской области из-за аккумулятора

13:56 26 июня 2025
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Ранним утром 26 июня в селе Солобоево Исетского округа огонь уничтожил частный жилой дом, гараж и автомобиль, находившийся в нем. Общая площадь пожара составила 92 квадратных метра, люди не пострадали.

Специалисты выяснили, что причиной пожара стал аккумулятор шлифовальной машины, который хозяин сгоревших строений снял накануне с устройства. По словам погорельца, батарея  в последнее время стала сильно нагреваться, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

Теги: МЧС , пожары
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