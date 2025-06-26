Дом с гаражом и машиной сгорели в Тюменской области из-за аккумулятора

Ранним утром 26 июня в селе Солобоево Исетского округа огонь уничтожил частный жилой дом, гараж и автомобиль, находившийся в нем. Общая площадь пожара составила 92 квадратных метра, люди не пострадали.

Специалисты выяснили, что причиной пожара стал аккумулятор шлифовальной машины, который хозяин сгоревших строений снял накануне с устройства. По словам погорельца, батарея в последнее время стала сильно нагреваться, сообщили в ГУ МЧС по ТО.