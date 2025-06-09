Тюменская область в сфере ЖКХ планирует заключить концессии в 16 муниципалитетах

Около 54 миллиардов рублей будет инвестировано в жилищно-коммунальный сектор благодаря новым концессионным соглашениям, о таких планах сообщил замгубернатора Тюменской области Павел Перевалов во время визита на Метелевские очистные сооружения в Тюмени, реконструкция которых проводится в рамках концессии с "Росводоканал Тюмень".

По словам Перевалова, правительство региона совместно с шестнадцатью муниципалитетами занимается подготовкой новых концессий в сфере ЖКХ. Команды работают над разработкой техрешений и составлением перечня объектов. В рамках соглашений планируется строительство новых и модернизация существующих канализационных и водоочистных объектов, особенно тех, что требуют обновления в первую очередь. Проекты рассчитаны на десятки лет. Общий объем инвестиций по новым концессиям оценивается в 54 миллиарда рублей.

"Мы делаем все возможное, чтобы модернизация всего жилищно-коммунального комплекса не останавливалась. Любые простои в этом вопросе чреваты серьезными негативными последствиями: падением качества воды и очистки стоков, падением качества теплоснабжения. Это благополучие земляков, это экология. Мы прекрасно понимаем эти вещи", - подчеркнул Перевалов.

Сейчас в регионе реализуется 23 концессии в сферах водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, общий объем инвестиций в коммунальную инфраструктуру за весь все время их действия превысит 47,5 млрд рублей. Их реализация на данный момент уже позитивно отражается на качестве комслуг в населенных пунктах общей численностью населения свыше 1,2 миллиона.