На Мысу устраняют утечку на магистральном водоводе

В Тюмени специалисты "Росводоканал Тюмень" устраняют повреждение на магистральном водоводе диаметром 700 мм в районе Велижанского тракта. Выход воды из грунта был обнаружен в 23 часа 9 декабря.

"Утечка из сети локализована. Сегодня специалистам водоканала предстоит заменить поврежденный участок трубы и установить новую задвижку", — рассказал главный инженер компании "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

На время проведения работ в многоэтажных домах в районе Мыса возможно пониженное давление вплоть до полного отсутствия водоснабжения. В течение дня специалисты компании "Росводоканал Тюмень" организуют подвоз воды к домам по заявкам абонентов. Расписание прибытия автоцистерны будет доведено до жителей через управляющие компании.