Водозабор в Тюмени готов к работе на низком уровне воды в Туре, заявили в водоканале

Метелевский водозабор готов к работе при низком уровне воды в реке Туре, об этом со ссылкой на "Росводоканал Тюмень" сообщили в администрации города Тюмени.

На Метелевских водоочистных сооружениях завершается монтаж береговой насосной станции. Четыре полимерных трубопровода и столько же мощных насосов обеспечат забор воды из реки в случае обмеления Туры до критически низкой отметки. Чтобы зимой вода в коммуникациях не замерзла, на станции установлен компрессор.

"В этом году уровень воды в реке выше, чем в прошлом, но мы готовы к любым изменениям. Береговая станция полезна не только в условиях мелководья. Она обеспечит бесперебойную работу водозабора и в случае появления шуги на реке в период ледостава", – рассказал начальник сооружений водоподготовки "Росводоканала Тюмень" Константин Сливченков.

Проект береговой станции разработан специалистами Тюменского водоканала. Собственными силами производится монтаж оборудования и пусконаладочные работы.