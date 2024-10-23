Водозабор в Тюмени готов к работе на низком уровне воды в Туре, заявили в водоканале

Метелевский водозабор готов к работе при низком уровне воды в реке Туре, об этом со ссылкой на "Росводоканал Тюмень" сообщили в администрации города Тюмени.
На Метелевских водоочистных сооружениях завершается монтаж береговой насосной станции. Четыре полимерных трубопровода и столько же мощных насосов обеспечат забор воды из реки в случае обмеления Туры до критически низкой отметки. Чтобы зимой вода в коммуникациях не замерзла, на станции установлен компрессор.
"В этом году уровень воды в реке выше, чем в прошлом, но мы готовы к любым изменениям. Береговая станция полезна не только в условиях мелководья. Она обеспечит бесперебойную работу водозабора и в случае появления шуги на реке в период ледостава", – рассказал начальник сооружений водоподготовки "Росводоканала Тюмень" Константин Сливченков.
Проект береговой станции разработан специалистами Тюменского водоканала. Собственными силами производится монтаж оборудования и пусконаладочные работы.
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