Глава Тюмени сообщил о новых планах по сотрудничеству с "Тюмень Водоканалом"

Перспективы сотрудничества и амбициозные цели по его расширению глава города Максим Афанасьев обсудил с операционным директором ГК "Росводоканал" Андреем Броцманом и генеральным директором ООО "Тюмень Водоканал" Ольгой Сарбаевой.

Афанасьева отметил, что одной из ключевых задач является создание современной инфраструктуры по очистке дождевых стоков — первые объекты планируется построить в ближайшие годы рядом с межуниверситетским кампусом. Кроме того, продолжается масштабное строительство кольцевого водопровода, который обеспечит эффективное перераспределение водных ресурсов и повысит устойчивость всей городской сети водоснабжения. Для увеличения подачи воды с Велижанского водозабора рассматривается возможность строительства нового магистрального трубопровода, что позволит дополнительно поставлять городу свыше 30 тыс. куб. м чистой питьевой воды ежедневно.

Отдельн рассмотрена перспективность проекта по строительству современных объектов термической обработки осадков сточных вод. Сейчас специалисты изучают передовые технологии, которые можно внедрить в Тюмени.

"Для каждого направления сотрудничества администрация города и компания подготовят детальные дорожные карты, выполнение которых будет находиться под строгим контролем органов власти", - сообщил Афанасьев.

Глава города на совещании отметил вклад предприятия в социальную жизнь города - его силами в городе созданы бульвар воды и музей воды, на 2026 год запланирована реконструкция фонтана возле Дворца культуры "Нефтяник".