На слёте волонтёров в Екатеринбурге Сбер объявил о масштабировании проекта "Одним сердцем".

На II Всероссийском слёте волонтёров в Екатеринбурге Сбер объявил о масштабировании программы социального партнёрства "Одним сердцем". Программа реализуется благотворительным фондом Сбера "Вклад в будущее"и направлена на развитие стратегических социальных инвестиций и партнёрства с бизнесом в интересах устойчивого социально-экономического развития регионов.

В рамках программы фонд покрывает до 25% бюджета благотворительных инициатив, запущенных компаниями и предпринимателями в регионах. Поддерживаются проекты, направленные на помощь детям-сиротам, детям

с ограниченными возможностями здоровья, семьям в трудной жизненной ситуации, на заботу об окружающей среде, продвижение здорового образа жизни, развитие образования, науки и творчества. Программа доступна по всей стране, её задача — усилить социальное воздействие бизнес-проектов в регионах.

На пилотном этапе "Одним сердцем" уже доказала свою востребованность: поддержку получили 35 проектов в 18 регионах. Один из примеров — инициатива в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге, где фонд "Вклад в будущее" совместно с фондом STK-DOBRO создал игровую комнату для маленьких пациентов. Помещение было капитально отремонтировано, оборудовано новой мебелью, развивающими играми и умными устройствами Сбера. Это позволило детям проводить время между медицинскими процедурами интересно и с пользой.

II Всероссийский слёт волонтёров Сбера собрал более 500 участников и стал площадкой для открытого диалога бизнеса, власти и общества. В обсуждениях приняли участие представители крупнейших компаний Урала, органов власти, благотворительных организаций и меценаты. Темами стали роль корпоративного волонтёрства в развитии регионов, сохранение культурного и исторического наследия, масштабирование социальных инициатив, а также применение искусственного интеллекта для решения социальных задач.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

Волонтёрское движение стало важной частью корпоративной культуры Сбера и инструментом системных изменений в обществе. Сегодня в наших рядах более 38 тысяч сотрудников, вовлечённых в добровольческую деятельность. Их усилия формируют устойчивую среду, в которой добрые инициативы становятся частью повседневной жизни. Социальные проекты, реализуемые при участии волонтёров, объединяют сотрудников, клиентов

и партнёров банка, усиливая воздействие и масштаб изменений. Такие инициативы создают ценность не только здесь и сейчас — они формируют долгосрочное наследие, которое будет ощущаться ещё многие годы. Волонтёрство развивает лидерские качества, укрепляет команду и повышает устойчивость организации. Это вклад в будущее, в котором каждый имеет возможность реализовать потенциал и принести пользу обществу.

Практическая часть программы включила в себя экологическую акцию по очистке берегов реки Чёрной в посёлке Черноисточинск (Нижнетагильский район) и посадку яблоневого сада рядом с Демидовским железоделательным заводом — промышленным объектом, основанным в 1726 году и до конца XX века снабжавшим страну железом. Сегодня завод стал основой для создания креативного кластера. Волонтёры Сбера помогут обустроить на его территории коворкинг-пространство для малого бизнеса — пример соединения исторического наследия и современных решений.