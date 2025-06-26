Пытавшегося угнать от полицейского тюменца будут судить за применение насилия

Прокуратура Калининского административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Тюмени, который в марте этого года у Привокзальной площади протащил по асфальту сотрудника Госавтоинспекции.

По версии следствия, в марте 2025 года обвиняемый ехал на своем автомобиле КИА, сотрудники ГАИ остановили его из-за тонировки передних стекл автомобиля на улице Первомайской, а при проверке документов выявили неоплаченные штрафы, в связи с чем попросили выйти из машины и проследовать в патрульный автомобиль для дальнейшего следования в подразделение Госавтоинспекции. Вместо этого водитель, видя, что сотрудник полиции держится за автомобиль, резко поеха в сторону железнодорожного вокзала, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья сотрудника ДПС, проехав 30 метров. Инспектор вынужден был бежать в одном направлении с движущимся автомобилем, после чего упал на проезжую часть. Обвиняемый с места происшествия скрылся, спустя непродолжительное время был задержан.

Обвиняемому инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти, опасное для жизни и здоровья (по ч. 2 ст. 318 УК РФ), за это ему может грозить до десяти лет лишение свободы. Дело передано в суд.