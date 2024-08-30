В Тюмени открыли бульвар Воды, музей - в перспективе

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Бульвар Воды в четверг официально открыли в Тюмени, глава города Максим Афанасьев назвал это событие важным и долгожданным.

проект реализован благодаря совместным усилиям компании "Тюмень Водоканал" и администрации города. Общественное пространство посвящено 160-летию первого водопровода в Тюмени и символизирует историческое наследие города.

"Бульвар Воды — дань уважения нашим предшественникам, которые реализовали проект водопровода в сложных условиях и обеспечили поставку воды в город. Это общественное пространство, как и многие другие наши парки и скверы, посвященные памятным датам, выдающимся землякам, предприятиям, призвано напоминать нам о том, что тюменцы — уникальные люди, которым любое дело по плечу. Благоустройство бульвара не только укрепляет связь между Росводоканалом и тюменцами, но и демонстрирует, как совместные усилия могут преобразить городские пространства", - подчеркнул Максим Афанасьев.

Глава города выразил благодарность всем инициаторам проекта и команде, которая смогла воплотить эту идею в реальность, а также гендиректору "Тюмень Водоканала" Ольге Сарбаевой, коллектив предприятия за неоценимый труд и преданность своему делу.

""Водоканал Тюмень" — одно из ведущих предприятий города, коллектив которого всегда был готов идти вперёд, искать новые решения и делать всё возможное для обеспечения качественного водоснабжения жителей и предприятий нашего города. Поскольку вода становится все более важным ресурсом, сегодня мы договорились совместно с Тюменским водоканалом открыть в городе музей воды", - отметил Афанасьев.