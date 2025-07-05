Тюменцам рассказали, как снизить расход топлива летом

Стоимость бензина в Тюмени растет, на фоне АИ-92 за 55-56 рублей и АИ-95 за 60-61 рубль, автомобилисты начинают задумываться о способах экономии топлива.

- Летом высокие температуры влияют на тепловую нагрузку двигателя. Активнее работают система охлаждения и климат-контроль, что увеличивает общее энергопотребление автомобиля. Однако существуют проверенные стратегии, которые позволяют снизить расход топлива в жаркое время года. Один из базовых элементов является стиль вождения. Частые ускорения, торможения и резкие перестроения приводят к неэффективному использованию ресурса двигателя. Умеренное, плавное управление с равномерной скоростью — особенно при загородных поездках — позволяет экономить топливо без ущерба для динамики. Правильное давление в шинах оказывает прямое влияние на потребление горючего. Пониженное давление увеличивает силу сопротивления качению, из-за чего повышается нагрузка на двигатель, - рассказали в пресс-службе ГК АВТОДОМ.

Проверка давления хотя бы раз в две недели позволяет избежать перерасхода топлива и продлить срок службы ходовой части. Чтобы уменьшить нагрузку, рекомендуется избегать экстремально низких настроек температуры кондиционера и использовать вентиляцию экономно, особенно в городской среде. Кроме того, сопротивление воздуха напрямую влияет на расход.

При движении с высокой скоростью открытые окна увеличивают сопротивление воздуха, заставляя двигатель работать интенсивнее. Поэтому на трассе логично держать окна закрытыми, включая вентиляцию, тогда как в черте города естественное проветривание может быть уместным, - сообщает АиФ-Тюмень.