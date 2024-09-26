Модернизация Метелевских водоочистных сооружений, в которую уже вложено 2,5 млрд руб, завершится в 2026 году

Глава Тюмени ознакомился с ходом реконструкции Метелевских водоочистных сооружений компании "Росводоканал Тюмень". Работы ведутся по концессионному соглашению, заключенному между региональным правительством, администрацией города и Тюменским водоканалом, сообщает пресс-служба компании

Здесь уже автоматизировали подачу реагентов и работу системы водоподготовки, реконструировали первую очередь смесителей и отстойников. Строители завершают возведение резервуара чистой воды объёмом 8000 кубических метров.

"Очень правильно и своевременно было подписано концессионное соглашение, предусматривающее модернизацию объектов водоканала. Реконструкция ведется на высоком профессиональном уровне с применением современных технологий. До конца года планируется выполнить 60 процентов от общего объема модернизации. Это позволит улучшить качество питьевой воды и повысить надежность системы водоснабжения", — прокомментировал итоги рабочей встречи глава города Тюмени Максим Афанасьев.

Реконструкция сооружений ведется без остановки производственного процесса. Ежедневно Метелевский водозабор подает абонентам около 100 тысяч кубометров чистой воды, обеспечивая половину водопотребления тюменской агломерации. В этом году запущены смесители и отстойники. Введена установка деманганации, завершается монтаж автоматизированной системы углевания. Сейчас строители демонтируют смесители и отстойники второй очереди, чтобы уже предстоящей зимой приступить к возведению новых бетонных конструкций.

"Наша задача – обеспечить качественное и надежное водоснабжение тюменской агломерации. Для достижения поставленной цели мы применяем наилучшие доступные технологии и современное оборудование. В результате нам удалось существенно повысить качество водоснабжения по таким показателям, как железо, перманганантная окисляемость, мутность, марганец и другим", — рассказала генеральный директор компании "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Все работы ведутся в соответствии с графиком концессионного соглашения. С 2018 года в модернизацию Метелевских водоочистных сооружений инвестировано более 2,5 млрд рублей. Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.