Количество аварий на тюменских сетях водоснабжения сократилось

290 повреждений на сетях водоснабжения ликвидировали аварийно-восстановительные бригады "Росводоканал Тюмень" в прошлом году. В 2021 году их было 336.

По информации компании, на устранение аварий в 2022 году в среднем требовалось менее восьми часов. В прошлом году - около 9 часов. Оптимизировать работу бригад удалось благодаря улучшению оснащенности цеха эксплуатации водопроводных сетей и применению технологий бережливого производства, сообщает Тюменская линия.

"Мы ведем масштабную работу по реконструкции и строительству сетей. Ежегодно меняем не менее пяти процентов старых трубопроводов. Системная работа в этом направлении нам позволила добиться хороших результатов – 65 процентов сетей в городе выполнены из современных полимерных материалов. В 2022 году построили и реконструировали более 35 километров водоводов. При этом я твердо убеждена, что все результаты предприятия – это заслуга высокопрофессионального коллектива, который искренне радеет за свое дело, проявляя максимальную ответственность и слаженность", - рассказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.