На дорогах Тюмени проводят рейды по нарушению правил перевозки детей

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области проводят рейды у образовательных учреждений для выявления нарушений правил перевозки детей в автомобилях. Пристальное внимание этой проблеме наряды ДПС уделили в первые 10 дней после окончания новогодних праздников и зимних каникул.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в 2020 году в регионе зафиксировали снижение ДТП с участием детей пассажиров на 11%. На 14,5% снизилось число раненых детей-пассажиров, но при этом возросло количество погибших детей.

За прошлый год в регионе погибли 9 юных пассажиров, 8 из них – на федеральных автодорогах, в том числе 5 детей из Югры, 1 ребенок-пассажир погиб в ДТП на региональной автодороге. 2 ребенка перевозились без детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция продолжит профилактические мероприятия. Водителям и родителям автоинспекторы вручат более 100 тысяч памяток и карманных календарей с призывом перевозить детей с соблюдением всех требований безопасности. Акция пройдет в рамках региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения".

