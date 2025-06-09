Сотрудники МЧС рассказали детям, как избежать неприятностей от общения с незнакомцами

Профилактические беседы с детьми продолжают вести специалисты Главного управления МЧС России по Тюменской области, на таких встречах они стараются вовлечь ребят в обсуждение возможных ситуаций, которые могут возникнуть при встрече с незнакомыми взрослыми.

Что необходимо знать детям при столкновении с незнакомцами? Прежде всего не стоит вступать в разговор и рассказывать о себе. Все вопросы лучше игнорировать, даже если они кажутся безобидными. Не нужно соглашаться на какие-либо предложения. Например, не надо садиться в чужую машину, принимать подарки или участвовать в конкурсах. Если незнакомец предлагает конфету, шоколадку или игрушку, нужно отказаться и пройти мимо. Не стоит доверять незнакомым людям, особенно, если они предлагают подвезти или проводить домой. В лифт или подъезд с незнакомцами тоже лучше не входить - надо дождаться, пока они уйдут или пройдут мимо, и только после этого заходить. При опасной ситуации нужно переместиться в людное место и привлечь внимание окружающих. Если кто-то пытается схватить или угрожает, необходимо закричать, чтобы привлечь помощь прохожих.

"Уважаемые родители, уделите внимание этой важной теме, разговаривайте с детьми о том, как нужно вести себя с незнакомцами", - рекомендуют взрослым сотрудники МЧС.