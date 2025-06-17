Мобильный интернет тюменцам ограничили ради их безопасности, заявили власти

Власти Тюменской области прокомментировали проблемы с мобильным интернетом, которые длятся в регионе уже шестой день:

Официально: на территории Тюменской области с 12 июня по настоящее время наблюдаются ограничения мобильного интернета по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам. Это сделано в целях безопасности граждан.

Стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме. Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен, заявили в информационном центре правительства Тюменской области.

Отсутствие мобильного интернета в центре и других частях города жители Тюмени обнаружили рано утром 12 июня, мобильные операторы перебои объяснили независящими от них причинами: "По независящим от оператора причинам мобильный интернет в отдельных районах Тюмени может быть недоступен. Это никак не связано с работоспособностью наших сетей. По возможности, мы рекомендуем подключиться к интернету по Wi-Fi на период ограничений. Голосовая связь и обмен SMS в сети T2 работают в штатном режиме", - отметили, в частности, в отделе по связям с общественностью МР "Урал" T2.