Купаться в начале лета опасно, считают тюменские спасатели

Павел Ступник, начальник Тюменского поисково-спасательного отряда, считает, что пик смертности на воде приходится на первые жаркие дни.

– Только после холодов наступает тепло – у нас прибавляется работы. Такая вот закономерность, выявленная за годы. Поверхность воды прогревается буквально на 15 сантиметров, – объясняет Павел Анатольевич. – Водоемы сами по себе еще холодные, а воздух жаркий. Многие сразу же в воду заходят. Проблемы возникают не только из-за возможных судорог – у кого-то просто останавливается сердце.

Спасатели рекомендуют после первых судорог выйти на берег и восполнить баланс жидкости в организме. Возвращаться в воду опасно, даже если все симптом прошли – возможен рецидив. Но основной причиной смерти во время купания он называет не физиологические проявления, спазмы, а человеческий фактор, нарушение правил.

– Большинство случаев происходит после распития алкоголя. Это и снижение концентрации, и так называемое "слабо", - сообщает Тюменская область сегодня.