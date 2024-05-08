Дорожники приступили к ремонту самых загруженных трасс Тюменской области

Дорожные службы вышли на ремонт двух ключевых участков региональных автомобильных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Работы начались на Обходе города Тюмени и автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский, которые являются одними из самых загруженных трасс, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Интенсивность движения на некоторых участках этих дорог достигает 50 тысяч автомобилей в сутки, это приводит к быстрому износу дорожного покрытия и образованию колеи. Участки данных дорог ежегодно включают в план нацпроекта.

Дорожные рабочие приступили к фрезерованию изношенного покрытия проезжих частей. Планируется уложить выравнивающий слой асфальтобетона, а также покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. В общем обновят более 8 км дорог.

В 2024 году по нацпроекту на Обходе Тюмени отремонтируют мост через Туру и два путепровода.