Дорожники приступили к ремонту самых загруженных трасс Тюменской области

19:21 08 мая 2024
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Дорожные службы вышли на ремонт двух ключевых участков региональных автомобильных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Работы начались на Обходе города Тюмени и автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский, которые являются одними из самых загруженных трасс, сообщает Главное управление строительства Тюменской области. 

Интенсивность движения на некоторых участках этих дорог достигает 50 тысяч автомобилей в сутки, это приводит к быстрому износу дорожного покрытия и образованию колеи. Участки данных дорог ежегодно включают в план нацпроекта.

Дорожные рабочие приступили к фрезерованию изношенного покрытия проезжих частей. Планируется уложить выравнивающий слой асфальтобетона, а также покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. В общем обновят более 8 км дорог.

В 2024 году по нацпроекту на Обходе Тюмени отремонтируют мост через Туру и два путепровода.

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