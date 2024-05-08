Современные методики контроля качества используют на молочном производстве компании "Золотые луга"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

В молочной промышленности особое внимание уделяется контролю качества и безопасности производимой продукции. За соблюдением ГОСТа и всех требований следят и в компании "Золотые луга": здесь при помощи современных методик проверке подвергается все сырье, готовые продукты, а если возникают вопросы – бракуется вся партия.

Прежде всего, исследованиям подвергается поступающее на предприятие сырье. Во время лечения и с кормами в организм коровы могут попасть антибиотики. Его наличие или отсутствие в молоке определяется путем проведения исследований в лаборатории.

В компании "Золотые луга" для этого применяется иммунологический метод определения: тест-система "4 SENSOR", которая позволяет определить 4 группы антибиотиков. Как отмечает начальник лаборатории молочного комбината "Ситниковский" (филиала АО "Золотые луга") Алёна Пинигина, такие тесты позволяют быстро и точно провести исследование молока на отсутствие или наличие остаточного количества следующих лекарственных препаратов: β-лактам (пенициллин), тетрациклины, хлорамфеникол, стрептомицин.

На предприятии осуществляется гигиена производства, используется ультрасовременное, многофункциональное оборудование с расширенными возможностями, а также специальное оборудование для очистки молока-сырья от посторонней микрофлоры. На всех этапах технологического процесса, согласно программе производственного контроля, сотрудники лаборатории отслеживают физико-химические и микробиологические показатели.

"Автоматизированные замкнутые линии производства исключают попадание в продукты посторонних веществ и предметов. За процессом на мониторах следит мастер. Если где-то на линии происходит малейший сбой, она моментально останавливается. В дополнение к этому каждая партия готовой продукции также проходит проверку", - подчеркнула Алёна Пинигина.

Готовый продукт направляется по трубкам на фасовку через панель розлива. Каждый – через свой путь, поэтому молоко никогда не смешается с кефиром или сливками. Упаковка проходит многоэтапную автоматическую мойку, что также гарантирует безопасность и сохранение качества продукта в рамках сроков годности при дальнейшем правильном хранении. Подбор тары для каждого продукта выполнен с условием наилучшего сохранения его свежести, вкусовых качеств и полезных свойств.

Используется на производстве и автоматизированная система контроля веса товара. Как рассказал главный инженер филиала АО "Золотые луга" - МК "Ситниковский" Вячеслав Семенов, она отслеживает сбои: когда в каком-то пакете молока нальется больше или меньше. Такой отбраковщик исключает проблему с недоливом. К слову, его разработали и собрали сами сотрудники комбината.

"Наш коллектив ответственно относится к своей работе, ратует за успех предприятия и трудится ради того, чтобы производимые молочные продукты становились любимыми у потребителей. Поэтому на всех этапах от отбора сырья до транспортировки для реализации заданы высокие стандарты контроля", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Чтобы подтвердить высокое качество выпускаемой продукции, предприятие ежегодно принимает участие в крупных конкурсах и фестивалях, в том числе международного уровня. На протяжении нескольких лет компания "Золотые луга" завоевывает высокие награды ежегодного фестиваля качества молочной продукции и мороженого в Екатеринбурге, международного конкурса качества пищевой продукции "Гарантия качества" (проводит Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН), конкурсов лучших товаров и услуг Тюменской области, Урала и России.